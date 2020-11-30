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30.11.2020 12:11
Рубрика: Власть

Более трехсот километров дорог приведут в порядок в Приангарье

Одним из самых масштабных национальных проектов, который реализуют в Иркутской области, можно назвать национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году в его рамках в нормативное состояние в Приангарье приводят 323,1 километра пути.

На 51,7 километра из них - ведут строительство и реконструкцию, на 271,4 километра - ремонт и капитальный ремонт. Общее финансирование- 8,3 миллиарда рублей, из них 2,49 миллиарда - средства федерального бюджета. Также в рамках национального проекта идет проектирование ремонта и реконструкции дорог, которые будут выполнены в следующем году.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Так, в Иркутской области в рамках БКАД отремонтировали участки 12 дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Работы провели в Ангарске, Шелехове, Братске и Усолье-Сибирском. Подрядные организации выполнили устройство дорожного полотна, отремонтировали тротуары, обустроили пешеходные переходы, установили светофоры и барьерные ограждения, а также нанесли разметку.

Подобный ремонт провели на 28 участках дорог, которые ведут к детским садам и школам. Самый протяженный участок ремонта в Иркутске находится на улице Вампилова, которая ведет к школе № 35. Там в нормативное состояние привели 2,3 километра пути. На всем протяжении отремонтирована улица Желябова, где расположен Дом детского и юношеского творчества. Отремонтированы участки улиц Сибирских Партизан, Четвертой Железнодорожной, Красноказачьей, Ядринцева, Депутатской, Безбокова, Сурнова. Ремонт девяти отрезков автодорог завершен в Усолье-Сибирском. Они ведут к пяти школам, семи детским садам, гимназии № 1 и к дому детского творчества.

В Ангарске проведен ремонт семи участков на улицах Оречкина, Енисейской, 50 лет ВЛКСМ, Иркутской, Мира, Восточной и Блудова. По ним можно попасть в детский сад № 90, три школы, детскую школу искусств, колледж экономики, сервиса и туризма, профессиональный лицей, а также к детскому саду, который строят в 22 микрорайоне.

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Подходят к завершению работы в Шелехове. Там в нормативное состояние приводят участки дорог, ведущие к пяти дошкольным учреждениям, гимназии, лицею № 3, детскому дому и клубу "Юность". По многочисленным просьбам горожан будет решена многолетняя проблема с отсутствием парковочных мест. У детского сада "Золотой ключик" появится большая стоянка для автомобилей, что позволит комфортно, а главное безопасно привозить и забирать маленьких шелеховчан. Также парковочные места появятся у детского сада "Ручеек".

В рамках БКАД в Иркутской области установили первый в регионе автоматический пункт весового и габаритного контроля. Он появился на 21 километре автомобильной дороги Иркутск - Оса - Усть-Уда. По ней движется большое количество лесовозов, зачастую с превышением массы и габаритов. Пункт представляет собой систему датчиков, вмонтированных в асфальтобетонное покрытие и закрепленных на металлических фермах. Они автоматически фиксируют весовые и габаритные параметры движущегося транспортного средства. Полученная информация передается на пульт управления. При выявлении превышения данные поступают в отдел исполнения административного законодательства УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, где составляется протокол об административном правонарушении. Полученные штрафы будут направлены в областной бюджет.

Еще два таких пункта в этом году появятся на трассах Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово, Иркутск - Большое Голоустное. Общая стоимость комплексов составляет 144 млн рублей.

В следующем году в Иркутской области установят три автоматических пункта весогабаритного контроля. Они будут расположены на дорогах Черемхово - Голуметь - Онот, Тельма - Раздолье, Братск - Усть-Илимск.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Участником национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стал и город Черемхово. Проводить ремонт там начнут с 2021 года, сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.В нацпроект могут быть включены работы на региональных трассах или внутри населённых пунктов, входящих в специально образованные городские агломерации - это крупнейшие города регионов и их спутники. Черемхово включен в состав Ангарской агломерации. В нее также входят Ангарск и Усолье-Сибирское. Также в регионе созданы Иркутская (Иркутск и Шелехов) и Братская агломерации.

- Черемхово является крупным городом региона. Состояние дорог в нем оставляет желать лучшего. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в марте выступило с предложением включить Черемхово в Ангарскую агломерацию. Мы получили поддержку на федеральном уровне и оформили все необходимые документы. Теперь задача города - активно включаться в реализацию нацпроекта, разрабатывать документацию для ремонта дорог, заключать контракты с подрядчиками и контролировать выполнение задач, - сказал Максим Лобанов.

В 2021 году в Черемхово в рамках национального проекта будут отремонтированы участки улиц Ленина от здания АЗС № 105 до перекрестка микрорайон "Новый" и Плеханова, общей протяженностью 1,7 километров. Общий объем финансирования составит свыше 62 миллиона рублей.

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