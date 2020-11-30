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30.11.2020 12:45
Рубрика: Происшествия

Экс-главу иркутского Минздрава задержали по делу о масках за 40 млн

Текст: Екатерина Дементьева

Бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву задержали по делу о поставке в регион медицинских масок по фальсифицированным документам. Как уточняет СУ СК, в отношении отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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Напомним, что в начале ноября Наталья Ледяева ушла в отставку по собственному желанию. Отставке предшествовал коррупционный скандал: правоохранительные органы выяснили, что в больницы региона индивидуальный предприниматель из Ангарска по госконтракту поставил несколько партий масок в общей сложностью на 40 миллионов рублей, документы на товар поставщик фальсифицировал. Были задержаны по меньшей мере семь фигурантов, в том числе сын Натальи Ледяевой.

По версии следствия, Наталия Ледяева, используя свое служебное положение, обеспечила создание условий для заключения министерством здравоохранения Иркутской области указанного государственного контракта, осознавая, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия.

Сумма ущерба на данный момент сокращена до 25 миллионов рублей.

В квартире экс-министра прошли обыски. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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