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30.11.2020 11:41
Рубрика: Власть

Приангарье развивает производство лекарств и медицинских изделий

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочего визита главы Минпромторга в Приангарье посетили ООО "МедТехСервис".
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Эта компания является единственным производителем полного цикла тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови на территории Российской Федерации и имеет статус регионального инвестиционного проекта Иркутской области.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Иркутскую область посетил глава минпромторга РФ Денис Мантуров

Мощность производственной линии составляет три миллиона тубусов по 50 штук и 500 тысяч глюкометров в год при режиме работы в одну смену. В настоящее время "МедТехСервис" готовится к запуску второй смены производства. Это позволит нарастить объем готовой продукции до 5,8 миллионов упаковок тест-полосок.

Продукция предприятия, открытого в 2018 году, уже реализуется в крупных региональных и федеральных аптечных сетях. В рамках госзакупок ООО "МедТехСервис" обеспечивает тест-полосками и глюкометрами жителей Приангарья, страдающих сахарным диабетом.

Глава Минпромторга отметил, что государство заинтересовано в развитии таких производств, и на федеральном уровне готовятся новые меры поддержки.

- Мы планируем внести в нормативные акты правительства поправки, которые будут, с одной стороны, стимулировать российских производителей этой продукции повышать уровень локализации, а с другой стороны, давать преференции при государственных закупках, - отметил Денис Мантуров.

Напомним, что во время визита министра промышленности в область был запущен в эксплуатацию крупнотоннажный цех по производству фармацевтических субстанций в Братске. Предполагается, что новое производство станет крупнейшим в Сибирском федеральном округе и будет выпускать более 60 наименований продукции. В числе прочего это вещества для создания лекарств, которые будут применяться при лечении коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных заболеваний.

- Расширение производства отечественных фармацевтических субстанций - главный вектор развития фарминдустрии. Запуск в Братске новых мощностей позволит увеличить объемы выпуска на этом предприятии в пять раз. А в целом по номенклатуре фармсубстанций, которые будет производить компания, отраслевые объемы сразу вырастут в два раза, - подчеркнул министр промышленности и торговли РФ.

Компания планирует в 2021 году выйти на объемы производства в 100 тысяч тонн субстанций. На предприятии уже получили работу 150 человек, в течение года предполагается увеличить штат до 250 сотрудников.

- Развитие предприятий, на которых не просто создают современные рабочие места, а обеспечивают социальную поддержку сотрудников - это основа социально-экономического развития любого региона. Мы нацелены на развитие новых производств и проектов, что позволит не только укреплять экономику региона, но и даст возможность открывать тысячи рабочих мест, - резюмировал глава области Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев поблагодарил Минпромторг России за координацию работы по закупке и доставке в регион лекарств для лечения COVID-19. Глава Иркутской области отметил, что в условиях пандемии с дефицитом лекарств столкнулись все регионы.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Иркутской области амбулаторные больные COVID-19 получат бесплатные лекарства

- Ажиотаж идет по всей стране, потребность возросла в десятки раз. И сегодня мы со специалистами Минпромторга формируем тот заказ, тот объем, которые затем напрямую идут в лечебные учреждения. Понимаем, что есть определенные сложности, но для нас самая главная задача - это создать запас лекарственных препаратов. Должен быть месячный резерв не только средств индивидуальной защиты, но и дорогостоящих медикаментов, - сказал Игорь Кобзев.

Министерством здравоохранения Иркутской области и региональной аптечной базой уже заключены государственные контракты на поставку 14 лекарственных препаратов и доставку их до аптек. Глава региона поручил мэрам муниципальных образований подключиться к этой работе - взять под контроль функционирование схемы доставки лекарств до амбулаторных больных, назначить кураторов на уровне заместителей или глав округов с четкой, географически определенной, зоной ответственности. Также областному министерству молодежной политики необходимо привлечь волонтеров для доставки лекарств, а министерству социального развития, опеки и попечительства - социальных работников.

Амбулаторные больные COVID-19 в Иркутской области уже получают бесплатные лекарства.

- Чтобы не возникло коллапса с обеспечением амбулаторных больных, поручаю министерству здравоохранения подготовить разнарядку лекарственных препаратов для отгрузки Иркутской областной оптово-снабженческой аптечной базой в аптечные организации в разрезе муниципальных образований. Эту разнарядку довести до лечебных учреждений и взять под строгий учет выписку рецептов и поступление необходимых препаратов в аптеки. Напоминаю, что необходимо исключить хождение больных за лекарствами, - подчеркнул Игорь Кобзев.

- После подтверждения у пациента диагноза "новая коронавирусная инфекция" доктора будут оформлять рецепты либо во время посещения на дому, либо в поликлинике. Получить лекарства в аптеке по рецепту смогут родственники больного, волонтеры или другие лица, - пояснила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

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