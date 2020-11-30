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30.11.2020 11:43
Рубрика: Власть

В Ангарске началось обследование первого дома 335-й серии

В Ангарске началось обследование первого дома 335-й серии. Оно позволит узнать остаточную прочность конструкций и сделать прогнозы по поводу сейсмоустойчивости всех жилых домов этой серии. В Иркутской области их около 1,3 тысячи. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Обследование дома позволит понять, в каком состоянии находятся остальные "панельки" этой серии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Обследование дома позволит понять, в каком состоянии находятся остальные "панельки" этой серии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Обследование дома позволит понять, в каком состоянии находятся остальные "панельки" этой серии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первый дом 335-й серии в Иркутской области был построен в 1959 году, в Ангарске. Сейчас он находится в аварийном состоянии, имеет дефицит сейсмостойкости. В нем 12 квартир. Их жильцы уже переехали в равноценное по площади жилье. Из средств областного бюджета на это было направлено 22,3 млн рублей, еще 10 - на испытания дома и его демонтаж.

Фото: Правительство Иркутской области
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Специалисты приступили к инженерному обследованию строительных конструкций. Они ведут экспериментальные исследования материалов и конструкций на показатели армирования, прочности и плотности бетона, определяют состояние наружных стеновых панелей и монтажных межпанельных швов, выявляют параметры коррозионного износа армирования наружных и внутренних стеновых панелей и монтажных узлов. Также будут проведены микродинамические исследования строительных конструкций, во время которых специалисты определят периоды собственных колебаний конструкций.

Результаты позволят оценить работоспособность корпуса, определить прочность, жесткость, сейсмостойкость и другие эксплуатационные качества.

- Обследование первого дома 335-й серии планируется завершить в конце декабря. Затем специалисты обработают полученные сведения. На их основании будут сделаны выводы в отношении других домов этой серии в регионе. Получить итоги обследования мы планируем в начале марта, - сказал Максим Лобанов.

Дома 335-й серии в прошлом веке активно строили в Иркутской области. Больше всего их в Ангарске - около 500, также такие строения есть в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутово и в других населенных пунктах. Семь домов включены в реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости признанных аварийными и подлежащими сносу.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение региональному правительству провести техническое освидетельствование семи таких домов, признанных аварийными из-за дефицита сейсмостойкости, подготовить документы для участия в федеральной программе по переселению домов 335-й серии. К решению этой задачи подключится Союз строителей региона.

- Мы должны четко понимать состояние фундаментов и несущих конструкций домов 335 серии, насколько они безопасны в нашем сейсмически активном регионе. У меня был разговор с главой МСЧ, и Евгений Николаевич Зиничев, который также является председателем правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сказал, что поддержит нас по этому вопросу, - сообщил Игорь Кобзев.

Также Иркутская область намерена войти в федеральную программу, позволяющую обследовать дома серии 1-335 на сейсмоустойчивость. Об этом глава региона Игорь Кобзев сообщил заместителю Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максиму Егорову во время рабочей встречи.

- Это вопрос безопасности жителей. Учитывая масштаб проблемы, решать ее нужно с привлечением федеральных средств, - отметил Игорь Кобзев.

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Компания "Дом.РФ" (Создана в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики - Ред.) подготовила мастер-план развития Ангарска, включающий замену домов 335 серии. Главе города поручено провести общественные слушания и внести необходимые коррективы в генплан города.

Губернатор также инициировал на заседании правительственной комиссии вопрос о создании в Иркутской области дополнительных возможностей для изучения сейсмических событий на территории Приангарья и Республики Бурятия.

Ранее было объявлено, что в Иркутске планируют создать филиал Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, директора Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В.А. Кучеренко Ивана Ведякова и Максима Лобанова.

- Правительство Иркутской области заинтересовано в открытии в регионе филиала. Так наши проектные и строительные организации смогут получить квалифицированную техническую помощь, консультации, научные и методические данные в режиме прямого диалога. Организации Иркутской области сотрудничают с институтом на протяжении 60 лет. За этот период реализованы проекты по реконструкции зданий, внедрению систем сейсмозащиты, проведены масштабные исследования домостроительных систем, - сказал Игорь Кобзев.

Перспективными направлениями сотрудничества могут стать обследование домов 335-й серии, восстановление или увеличение сейсмостойкости зданий и сооружений, восстановление деревянных домов, в том числе, памятников истории и культуры.

Предполагается, что филиал института будет наделен функциями проектно-методического центра Иркутской области. Он будет участвовать в разработке региональных программ в сфере строительства, проектировании сложных и уникальных объектов, участвовать в мероприятиях по реконструкции и восстановлению объектов.

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