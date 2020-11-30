В Новосибирске экс-сотрудника Росгвардии осудили за избиение прохожего

Суд в Новосибирске вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Как рассказали в областном Следственном управлении СК, осужденный напал на прохожего.

Это произошло 30 августа прошлого года в Октябрьском районе Новосибирска. По материалам следствия, росгвардеец, находясь при исполнении служебных полномочий, остановил проходившего мимо мужчину. При этом "забыл" представиться и не смог назвать причину остановки.

Озадаченный мужчина решил не связываться с представителем власти и пошел дальше. Никаких противозаконных действий при этом он не совершал. Однако такое поведение не понравилось сотруднику войск национальной гвардии: он приблизился к прохожему и ударил его в лицо, после чего схватил за шею и повалил на землю.

Суд приговорил сотрудника Росгвардии к трем годам лишения свободы условно.