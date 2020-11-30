В Новосибирской области особый режим продлят до конца марта

Власти Новосибирской области продлят режим повышенной готовности, связанный с эпидемиологической обстановкой, до конца марта следующего года. При этом, как передает ТАСС, в регионе не отменяются новогодние корпоративы и детские праздники, но они будут проходить с соблюдением противоэпидемиологических мер.

- На сегодняшний день подготовлен проект решения, - отметил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. - Предложено продлить режим повышенной готовности до ожидаемого окончания эпидсезона, до 31 марта 2021 года включительно как минимум. Мы не намерены отказываться от проведения различных праздничных мероприятий, как для взрослых, так называемых корпоративов, так и для детей - различные новогодние представления. Они будут проводиться с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

В частности, к заведениям общепита, на площадке которых будут проводиться корпоративы, будут предъявляться требования по социальной дистанции, расстановке столов и мест за ними. Кроме того, ожидается ограничение числа участников празднеств, исходя из площади самого заведения.

Детские торжества также будут проводиться с учетом особых требования в условиях пандемии. Всем учреждениям культуры и подобным организациям рекомендовано обойтись без игровой программы с привлечением аниматоров. Новогодние утренники предлагается проводить в формате театрализованных представлений и ограничением наполненности зала максимум наполовину от его вместимости.