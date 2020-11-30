Арестованы два бывших участника банды Басаева и Хаттаба

В Москве и Дагестане задержаны два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в убийстве 15 российских военных в 1999 году.

ФСБ совместно с СКР, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали уроженцев Чечни Асланбека Идалова и Саламбека Идалова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержание проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по трем статьям УК РФ - в том числе бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Судя по кадрам оперативного видео, Асланбека Идалова задержали в Москве, где он сейчас проживал, а задержание Саламбека Идалова параллельно происходило в Дагестане. Оба не сразу поняли, что их задержали за события более чем 20-летней давности.

По данным спецслужбы, Асланбек и Саламбек Идаловы входили в банду Басаева и Хаттаба. Бандиты 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной из засады напали на военнослужащих Минобороны России. В результате 15 военных погибли, 28 были ранены.

Многие участники нападения позже были уничтожены в ходе спецопераций на территории Северного Кавказа. Поиск других участников вооруженных столкновений с федеральными военными, избежавших наказания, продолжается. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений. Кроме того, по ее словам, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение.