Арестованы два бывших участника банды Басаева и Хаттаба

Новости

Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу 00:11
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 30.11.2020
Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления 30.11.2020
Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос 30.11.2020
СМИ сообщили о смерти командира КСИР 30.11.2020
В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана 30.11.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая 30.11.2020
На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 30.11.2020
Минобрнауки опровергло информацию о массовых отчислениях студентов-иностранцев 30.11.2020
На Дону ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19 30.11.2020
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 30.11.2020
На Солнце зафиксирована самая мощная за три года вспышка 30.11.2020
Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества 30.11.2020
Упрощен порядок установления инвалидности 30.11.2020
Тысячи индийских фермеров намерены взять в осаду Нью-Дели 30.11.2020
Санитарные врачи проверят масочный режим на концерте Басты в Петербурге 30.11.2020
Ученые выяснили причину ухудшения здоровья у космонавтов 30.11.2020
Apple подала в суд на ФАС после обвинения в монополизме на рынке приложений 30.11.2020
Совфед проверит информацию об отчислении иностранных студентов из вузов РФ 30.11.2020
Партия "За правду" и движение "Патриоты Великого Отечества" объединятся 30.11.2020
Россияне были на борту захваченного пиратами в Гвинейском заливе танкера 30.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 21:10
Рубрика: Происшествия

Без срока давности

Арестованы два бывших участника банды Басаева и Хаттаба
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
В Москве и Дагестане задержаны два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в убийстве 15 российских военных в 1999 году.

ФСБ совместно с СКР, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали уроженцев Чечни Асланбека Идалова и Саламбека Идалова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержание проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по трем статьям УК РФ - в том числе бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Фото: Александр Макаров/ РИА Новости
Как Черномырдин вел переговоры с Басаевым об освобождение заложников

Судя по кадрам оперативного видео, Асланбека Идалова задержали в Москве, где он сейчас проживал, а задержание Саламбека Идалова параллельно происходило в Дагестане. Оба не сразу поняли, что их задержали за события более чем 20-летней давности.

По данным спецслужбы, Асланбек и Саламбек Идаловы входили в банду Басаева и Хаттаба. Бандиты 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной из засады напали на военнослужащих Минобороны России. В результате 15 военных погибли, 28 были ранены.

Многие участники нападения позже были уничтожены в ходе спецопераций на территории Северного Кавказа. Поиск других участников вооруженных столкновений с федеральными военными, избежавших наказания, продолжается. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений. Кроме того, по ее словам, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица СКФО Дагестан ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19
Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"