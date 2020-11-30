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30.11.2020 15:37
Рубрика: Власть

Дума Ставрополья приняла социально ориентированный бюджет на 2021 год

Текст: Олег Сергеев (Ставропольский край)
На ноябрьском заседании Думы Ставропольского края законодатели подвели итоги работы над основным финансовым документом региона. Его главными направлениями стали обеспечение социальных гарантий, реализация национальных проектов и указов президента, а также снижение последствий пандемии для экономики и жителей края.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Предварительно проект бюджета Ставрополья на следующий год и плановый период 2022-2023 годов, внесенный губернатором и региональным правительством, прошел процедуру публичных слушаний, был детально проработан во всех комитетах краевого парламента.

Фото: Олег Сергеев
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В 2021 году объем доходов краевой казны превысит 129,6 миллиарда рублей, а расходов - 133,5 миллиарда. Дефицит составит 3,9 миллиарда рублей. В структуре собственных доходов краевой казны в 2021 году прогнозируется рост собственных налоговых и неналоговых поступлений на 10,5 процента.
Для законодателей края главным в этой работе стало сохранение социальной направленности бюджета. Эту позицию депутаты отразили в решениях, принятых комитетами Думы, и окончательном варианте законопроекта.

- Для всех, кто работал над главным финансовым документом, было важно обеспечить социальные гарантии жителям и поддержку экономике края. Главное сегодня - защита жизни, здоровья, благополучия наших земляков. Несмотря на трудности, принятый бюджет гарантирует исполнение всех социальных обязательств, развитие медицины и поддержку сферы образования. Еще одна задача - стабилизировать краевую экономику и вернуть позитивные показатели, - прокомментировал спикер краевой Думы Геннадий Ягубов.

На финансирование социальных отраслей пойдет почти 70 процентов расходов краевого бюджета. Больше половины из них направят на социальное обслуживание населения и меры поддержки граждан. Кроме того, в будущем году на Ставрополье построят 14 детских садов, три новые школы, 10 спортивных объектов и шесть учреждений здравоохранения.

Поправкой губернатора Ставрополья в бюджет 2021 года заложено почти 274 миллиона рублей - средства на индексацию социальных выплат на коэффициент инфляции. При рассмотрении законопроекта о бюджете депутаты выразили консолидированное мнение о необходимости сохранения индексации социальных выплат для таких категорий, как семьи с детьми, ветераны, приемные родители и опекуны, ветераны труда Ставропольского края, труженики тыла и другие.

По-прежнему значительная часть средств краевой казны направляется на финансовую помощь местным бюджетам. В 2021 году она составит значительную часть ее расходов. На поддержку бизнеса в условиях непростой экономической ситуации направлено шесть миллиардов рублей.

Более 10 миллиардов бюджетных средств пойдут в дорожный фонд края, 30 процентов из них - на дороги местного значения. На работы по благоустройству территорий запланировано 2 миллиарда рублей. Также в приоритете остаются отрасли здравоохранения, образования, культуры. Запланировано повышение оплаты труда работникам ряда бюджетных учреждений края.

На заседании Думы депутаты внесли изменения и в главный финансовый документ региона на 2020 год. Доходная часть бюджета этого года увеличилась на 0,9 миллиарда рублей за счет средств дорожного фонда. Кроме того, в край направлена дополнительная помощь из федерального центра в размере почти 11 миллиардов рублей. Эти средства распределят на ряд направлений - покупку медоборудования, лекарств, стимулирующие и прочие выплаты медицинским и социальным работникам, обеспечение выплат семьям с детьми от трех до семи лет и безработным гражданам.

- В самом начале работы этого созыва Думы мы с коллегами приняли закон о бюджете на 2017 год. Тогда он составлял 79,1 миллиарда рублей. Доходы бюджета 2020 года с учетом изменений - 136 миллиардов. За пять лет доходная часть региональной казны увеличилась практически в два раза. За этим стоит серьезная работа губернатора, правительства, краевой Думы, муниципалитетов. Уверен, что, несмотря ни на что, эта тенденция роста продолжится, - отметил председатель комитета Думы по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый.

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