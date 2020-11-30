Дума Ставрополья приняла социально ориентированный бюджет на 2021 год

На ноябрьском заседании Думы Ставропольского края законодатели подвели итоги работы над основным финансовым документом региона. Его главными направлениями стали обеспечение социальных гарантий, реализация национальных проектов и указов президента, а также снижение последствий пандемии для экономики и жителей края.

Предварительно проект бюджета Ставрополья на следующий год и плановый период 2022-2023 годов, внесенный губернатором и региональным правительством, прошел процедуру публичных слушаний, был детально проработан во всех комитетах краевого парламента.

В 2021 году объем доходов краевой казны превысит 129,6 миллиарда рублей, а расходов - 133,5 миллиарда. Дефицит составит 3,9 миллиарда рублей. В структуре собственных доходов краевой казны в 2021 году прогнозируется рост собственных налоговых и неналоговых поступлений на 10,5 процента.

Для законодателей края главным в этой работе стало сохранение социальной направленности бюджета. Эту позицию депутаты отразили в решениях, принятых комитетами Думы, и окончательном варианте законопроекта.

- Для всех, кто работал над главным финансовым документом, было важно обеспечить социальные гарантии жителям и поддержку экономике края. Главное сегодня - защита жизни, здоровья, благополучия наших земляков. Несмотря на трудности, принятый бюджет гарантирует исполнение всех социальных обязательств, развитие медицины и поддержку сферы образования. Еще одна задача - стабилизировать краевую экономику и вернуть позитивные показатели, - прокомментировал спикер краевой Думы Геннадий Ягубов.

На финансирование социальных отраслей пойдет почти 70 процентов расходов краевого бюджета. Больше половины из них направят на социальное обслуживание населения и меры поддержки граждан. Кроме того, в будущем году на Ставрополье построят 14 детских садов, три новые школы, 10 спортивных объектов и шесть учреждений здравоохранения.

Поправкой губернатора Ставрополья в бюджет 2021 года заложено почти 274 миллиона рублей - средства на индексацию социальных выплат на коэффициент инфляции. При рассмотрении законопроекта о бюджете депутаты выразили консолидированное мнение о необходимости сохранения индексации социальных выплат для таких категорий, как семьи с детьми, ветераны, приемные родители и опекуны, ветераны труда Ставропольского края, труженики тыла и другие.

По-прежнему значительная часть средств краевой казны направляется на финансовую помощь местным бюджетам. В 2021 году она составит значительную часть ее расходов. На поддержку бизнеса в условиях непростой экономической ситуации направлено шесть миллиардов рублей.

Более 10 миллиардов бюджетных средств пойдут в дорожный фонд края, 30 процентов из них - на дороги местного значения. На работы по благоустройству территорий запланировано 2 миллиарда рублей. Также в приоритете остаются отрасли здравоохранения, образования, культуры. Запланировано повышение оплаты труда работникам ряда бюджетных учреждений края.

На заседании Думы депутаты внесли изменения и в главный финансовый документ региона на 2020 год. Доходная часть бюджета этого года увеличилась на 0,9 миллиарда рублей за счет средств дорожного фонда. Кроме того, в край направлена дополнительная помощь из федерального центра в размере почти 11 миллиардов рублей. Эти средства распределят на ряд направлений - покупку медоборудования, лекарств, стимулирующие и прочие выплаты медицинским и социальным работникам, обеспечение выплат семьям с детьми от трех до семи лет и безработным гражданам.

- В самом начале работы этого созыва Думы мы с коллегами приняли закон о бюджете на 2017 год. Тогда он составлял 79,1 миллиарда рублей. Доходы бюджета 2020 года с учетом изменений - 136 миллиардов. За пять лет доходная часть региональной казны увеличилась практически в два раза. За этим стоит серьезная работа губернатора, правительства, краевой Думы, муниципалитетов. Уверен, что, несмотря ни на что, эта тенденция роста продолжится, - отметил председатель комитета Думы по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый.