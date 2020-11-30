Три человека погибли в ДТП на трассе "Кавказ" в КБР

На трассе Кавказ в Кабардино-Балкарии столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики, в результате ДТП погибли три человека.

- На 426-м километре трассы "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Teana и LADA Priora. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, погибли трое. Несовершеннолетних среди участников автоаварии нет, - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших сотрудники Центра медицины катастроф доставили в республиканскую клиническую больницу Нальчика с многочисленными травмами. Чтобы достать их из заблокированных автомобилей на месте работали сотрудники МЧС России.

Сейчас движение на участке трассы возобновлено, на месте работает группа следователей из полиции. Причины ДТП пока не установлены.