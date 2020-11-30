В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба

Сотрудники ФСБ на территории Чеченской Республики задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, Саламбек Идалов и Саланбек Идалов подозреваются в участии в боестолкновении с военными Вооруженных сил России 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни.

- В ходе боестолкновения возле Червленного погибли 15 военнослужащих ВС РФ. Ранения различной степени тяжести причинены 28 военнослужащим войсковой части 34605, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Против задержанных возбудили уголовные дела о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Суд по ходатайству следствия заключил подозреваемых под стражу.

Сейчас следственные органы устанавливают конкретные роли и действия, совершенные подозреваемыми, а также проверяют их на причастность к другим преступлениям.