В Пятигорске заведующая магазина похитила канцтоваров на 2,5 млн

На Ставрополье возбудили уголовное дело против заведующей магазина канцелярских товаров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД края, после ревизии директор обнаружил крупные недостачи товара.

- Полицейскими установлено, что 43-летняя местная жительница, осуществлявшая функции управления и контроля в магазине, в течение пяти лет присваивала различный товар, который впоследствии продавала третьим лицам, а вырученные деньги тратила на личные нужды, - говорится в сообщении ведомства.

Сумму ущерба оценили более чем в 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело против подозреваемой возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата".