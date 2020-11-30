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30.11.2020 19:26
Рубрика: Происшествия

Детский омбудсмен в Мурманске проверит жалобы школьников на побои

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманске уполномоченным по правам ребенка в регионе началась проверка по обращениям родителей о том, что на их детей нападает агрессивный подросток. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева.

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По словам омбудсмена, родители в своих жалобах сообщили, что подросток оскорблял их детей словесно, а также наносил им удары. Никаких точных данных о нападавшем пока нет - неизвестны ни его имя и фамилия, ни возраст, ни место учебы и адрес проживания. Эта информация будет установлена в ходе проверки.

По предварительным данным, случаи нападения на детей, живущих на улице, где расположена школа, отмечались еще два года тому назад. Хулиган подходил к детям младше себя, выкрикивал оскорбления и наносил удары. Некоторые родители стали провожать детей в школу и обратно или вызывать им такси, чтобы предотвратить нападение.

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