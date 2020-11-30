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30.11.2020 21:07
Рубрика: Спорт

Экстремалы под мостом

Петербуржцы стали инициаторами строительства скейт-парка
Текст: Татьяна Тюменева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
В Северной столице открыли скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта. Он расположен под Коломяжским путепроводом и имеет крышу. Данный проект - инициатива петербуржцев Елизаветы Челноковой и Михаила Сазонова, предложенная ими на городской конкурс "Твой бюджет".

Молодые горожане посчитали, что в Петербурге не хватает большой площадки с горками и трамплинами. Идею поддержало правительство города, на реализацию проекта для молодежи было выделено 31,1 миллиона рублей.

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Еще в июле этого года на месте будущего скейт-парка был пустырь. Но работы велись ускоренными темпами, и теперь парк принял первых любителей экстремальных видов спорта.

Скейт-парк разделен на несколько участков. Для начинающих скейтбордистов подойдет стрит-зона, которая имитирует катание на улице. Для более опытных оборудованы трамплины для прыжков. Причем эта зона для занятий спортом расположена вдали от жилых домов, а значит, кататься можно круглосуточно, никому не мешая. Рядом со скейт-парком открыли асфальтированный пам-трек - трассу с ямами и кочками для любителей экстремальной езды на велосипеде.

- Молодежь движется в нужном направлении, а мы ей помогаем. Это действительно молодежный проект: они сами все придумали, сами участвовали в создании площадки и сопровождали строительство с самого начала. Уверен, что площадка станет точкой притяжения, - отметил Николай Цед, глава администрации Приморского района.

Это второй скейт-парк под мостом в Петербурге (первый открыт в Петроградском районе).

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