После взрыва в многоэтажке Ленобласти возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном доме №22 по проспекту Добровольского во Всеволожске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье №168 "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба".

Из-за чего произошел взрыв и последовавший за ним пожар, сейчас выясняется.

Напомним, что ЧП произошло в одной из квартир на девятом этаже. Сейчас там работают следователи. Еще три квартиры на десятом этаже комиссия, которая проверила дом ночью, сочла небезопасными.

Сейчас жильцам пострадавших квартир предоставлены места в гостиницах, остальные вернулись в свои дома.

При взрыве пострадал ребенок, он получил порезы от взрывной волны. В администрации Ленобласти говорят, что после осмотра врачами ребенка передали родителям. Госпитализация ему не потребовалась.