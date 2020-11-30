В жилом доме в Ленобласти прогремел взрыв

Ребенок пострадал от взрывной волны в многоквартирном жилом доме в городе Всеволожске Ленинградской области. Для обработки порезов его направили в стационар, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Взрыв прогремел в квартире на 12 этаже дома номер 22 по улице Добровольского. В результате вспыхнувшего пожара в нескольких квартирах с 10 по 12 этажи были повреждены потолки и несущие стены. Огонь потушен, данных о жертвах нет", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Специалистам предстоит выяснить причины взрыва. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб эвакуировали около 40 жильцов. Решается вопрос о размещении людей.