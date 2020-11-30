Подлодка "Казань" поразила морскую цель ракетой "Оникс"

"Казань" - головная атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень-М", - проходящая сейчас испытания на Северном флоте, произвела пуск противокорабельной крылатой ракеты из акватории Белого моря.

"Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний, - сообщили в понедельник Минобороны РФ. - Морская мишенная позиция была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Оникс".

В ведомстве добавили, что на период боевых стрельб водный район был перекрыт, а его охрану обеспечивали корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Напомним, что ровно неделю назад, 23 ноября пресс-служба СФ проинформировала, что атомоход "Казань" произвел в Белом море пуск другой крылатой ракеты - "Калибр-ПК". Тогда стрельба велась по наземной цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Цель находилась более чем в тысяче километров от подлодки.

По данным Минобороны РФ, на очередной этап государственных испытаний эта субмарина вышла 21 ноября со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту. "В полигонах Северного флота крейсер "Казань" отрабатывает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проводится проверка основных систем корабля. Во время выхода в море экипаж проводит ряд испытаний корабельных систем, агрегатов и комплексов корабельного вооружения. После завершения государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России", - сообщило тогда Минобороны России. Не исключено, что Андреевский флаг на новой подлодке поднимут до конца 2020 года.

Справка "РГ"

Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" была заложена в 2009 году на Северном машиностроительном предприятии. В 2017-м ее спустили на воду. Ходовые испытания начались годом позже. Известно, что подводный крейсер будет вооружен ракетными комплексами "Калибр" и/ или "Оникс". В перспективе его могут оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Также в его арсенал войдут самонаводящиеся телеуправляемые торпеды УСЭТ-80.