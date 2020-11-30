Санитарные врачи проверят масочный режим на концерте Басты в Петербурге

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова велела проверить, как проходил концерт рэп-исполнителя Басты в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В первую очередь санитарных врачей будет волновать, почему многие зрители оказались без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Петербургское управление Роспотребнадзора получило указание уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований.

Сейчас в Петербурге, где регистрируется свыше 3,5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в день, введены довольно жесткие ограничения, касающиеся культурных мероприятий.

В частности, на концертах и спектаклях должно быть заполнено максимум 25 процентов мест. Исключение делается лишь для тех культмассовых мероприятий, где давно была открыта продажа билетов и где на 23 ноября уже была превышена планка в четверть проданных проходок.

Поэтому в ходе проверки обязательно будет выяснятся, как шла продажа билетов на концерт Басты.

Кроме того, санитарных врачей будет волновать рассадка. Сейчас в Петербурге продавать билеты на танцпол, где зрители стоят у сцены вплотную друг к другу, запрещено. Все зрители должны сидеть, причем в безопасном отдалении друг от друга. На видеозаписях, появившихся в соцсетях после концерта, видно, что поклонники творчества Басты отплясывают на танцполе безо всякой социальной дистанции.

Причем, маски носят единицы, а перчатки на кадрах и вовсе заметить невозможно.

Все обстоятельства проведения концерта уже начали выяснять в комитете по культуре.

Власти города уже несколько раз высказывались на счет этого концерта, в Смольном призвали организаторов культурных мероприятий соблюдать принятые в городе ограничения, пригрозили нарушителям санкциями. В качестве примера городские власти приводят сферу общественного питания, она в Петербурге работает в условиях жестких ограничений с весны. И хотя регулярно выявляются нарушители, подавляющее большинство участников рынка приняли правила игры и сделали все, чтобы посещение кафе и ресторанов в этот период стало для граждан максимально безопасным.

В тоже время в Ледовом дворце, где выступал Баста, услышали критику Смольного и оперативно перенесли все концерты, которые должны были состояться в декабре, на начало следующего года.