В Петербурге обрушилась труба котельной

В Петербурге на Октябрьской набережной обрушилась труба котельной, сообщает прокуратура Северной столицы.

По предварительным данным, труба обрушилась во время работ по демонтажу. Информации о пострадавших нет. Осколки долетели до припаркованных машин и ближайшего дома. Несколько автомобилей были повреждены.

В прокуратуре отмечают, что сейчас по факту ЧП начата проверка, сотрудники ведомства намерены дать правовую оценку действиям ответственных должностях лиц. В первую очередь будет выясняться, как содержалась и обслуживалась труба.