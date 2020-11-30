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30.11.2020 12:26
Рубрика: Происшествия

В Петербурге обрушилась труба котельной

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Октябрьской набережной обрушилась труба котельной, сообщает прокуратура Северной столицы.

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По предварительным данным, труба обрушилась во время работ по демонтажу. Информации о пострадавших нет. Осколки долетели до припаркованных машин и ближайшего дома. Несколько автомобилей были повреждены.

В прокуратуре отмечают, что сейчас по факту ЧП начата проверка, сотрудники ведомства намерены дать правовую оценку действиям ответственных должностях лиц. В первую очередь будет выясняться, как содержалась и обслуживалась труба.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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