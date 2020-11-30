В Петербурге сняли психологический триллер с элементами черной комедии

3 декабря в российский прокат выходит психологический триллер с элементами черной комедии "Илиана. Верь мне", лента снята в Петербурге при поддержке киностудии "Ленфильм".

Сюжет фильма - замысловатый пазл с большим количеством твистом и черного юмора, который привлечет и самого искушенного зрителя. Встреча красавицы Илианы и профессора Федора Левашова на выставке модного художника станет роковой. Левашов будет покорен красотой, умом и загадочностью Илианы.

Вскоре они предстанут перед зрителем уже семейной парой, но их союз далек от идеала. Откровения Илианы однажды шокируют Федора. Зрителю предстоит разгадать не одну тайну в отношениях, которые связывают всех героев фильма. К тому же выяснится: дом Федора и Илианы напичкан скрытыми камерами, и загадочный человек в фургоне с упоением наблюдает за каждым их шагом. Чья это игра и кто выйдет из нее победителем? Понятно одно: за все ошибки героям придется расплачиваться.

Режиссер и сценарист фильма - Владимир Койфман, продюсеры - Владимир Койфман и Наталия Манькова, художник-постановщик - Павел Новиков, композитор - Виталий Истомин. В ролях Ина Баррон, Иван Босильчич, Виктор Сухоруков, Анна Чурина, Макар Запорожский, Алексей Морозов, Алексей Барабаш. Продолжительность фильма 108 минут.