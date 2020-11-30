В Петербурге ссора в магазине закончилась ножевым ранением

Петербургская полиция устанавливает обстоятельства конфликта, произошедшего в универсаме на проспекте Косыгина. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ссора двух мужчин закончилась ножевым ранением.

- В торговом зале универсама неизвестный во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ножевое 27-летнему мужчине, - рассказали в главке. - Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленника ищут.