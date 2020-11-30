В Петербурге суд взыскал с полиции 50 тысяч рублей за избиение подростка

Колпинский районный суд Петербурга взыскал с МВД России компенсацию за избиение подростка сотрудниками полиции.

"Иск удовлетворен на 50 тысяч рублей", сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Избиение произошло в прошлом году. Сотрудница супермаркета заподозрила 17-летнего подростка в краже, обратилась к охране, те задержали юношу и вызвали полицию.

Подростка увезли в отдел полиции, где избили. Этот факт довольно быстро вскрылся, сотрудников уволили из органов и уже на них завели уголовное дело. В феврале Колпинский районный суд приговорил полицейских к реальным срокам заключения в колонии-поселении. Также они выплатили семье подростка компенсации по 50 тысяч рублей.