В Петербурге суд взыскал с полиции 50 тысяч рублей за избиение подростка

Новости

ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 20:48
На Солнце зафиксирована самая мощная за три года вспышка 20:32
Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества 19:58
Упрощен порядок установления инвалидности 19:55
Тысячи индийских фермеров намерены взять в осаду Нью-Дели 19:53
Санитарные врачи проверят масочный режим на концерте Басты в Петербурге 19:51
Ученые выяснили причину ухудшения здоровья у космонавтов 19:27
Apple подала в суд на ФАС после обвинения в монополизме на рынке приложений 18:58
Совфед проверит информацию об отчислении иностранных студентов из вузов РФ 18:48
Партия "За правду" и движение "Патриоты Великого Отечества" объединятся 18:45
Россияне были на борту захваченного пиратами в Гвинейском заливе танкера 18:45
Трутнев: Нужно создать комфортную городскую среду на Дальнем Востоке 18:44
На Кубани до 15 декабря продлен режим повышенной готовности 18:34
Путин проведет саммит ОДКБ в режиме видеоконференции 18:33
В Дании после истребления норок требуют отставки премьер-министра 18:17
Школьники назвали топ нелюбимых блюд в столовой 18:08
На роль Уильяма в "Короне" не смогут претендовать подданные королевы 18:02
В столице стартовала акция "Москва за раздельный сбор" 17:52
Мэрилина Мэнсона вырезали из "Противостояния" по Стивену Кингу 17:46
Белорусская техника принята на вооружение национального полка связи 17:42
Обнародован первый кадр байопика "Луис Уэйн" с Камбербэтчем 17:34
Apple оштрафовали в Италии на 10 млн евро 17:26
Кравцов: Кадры для органов опеки будут готовить в педвузах 17:14
Президент Армении попросил Путина помочь в вопросе возвращения пленных 17:13
Вышел трейлер "Революции далеков", спецэпизода "Доктора Кто" 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 20:01
Рубрика: Происшествия

В Петербурге суд взыскал с полиции 50 тысяч рублей за избиение подростка

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Колпинский районный суд Петербурга взыскал с МВД России компенсацию за избиение подростка сотрудниками полиции.

После взрыва в многоэтажке Ленобласти возбуждено уголовное дело

"Иск удовлетворен на 50 тысяч рублей", сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Избиение произошло в прошлом году. Сотрудница супермаркета заподозрила 17-летнего подростка в краже, обратилась к охране, те задержали юношу и вызвали полицию.

Подростка увезли в отдел полиции, где избили. Этот факт довольно быстро вскрылся, сотрудников уволили из органов и уже на них завели уголовное дело. В феврале Колпинский районный суд приговорил полицейских к реальным срокам заключения в колонии-поселении. Также они выплатили семье подростка компенсации по 50 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
Упрощен порядок установления инвалидности
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
МИД РФ: Виновные в убийстве иранского ученого должны понести наказание
С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"