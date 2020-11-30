В Bологде впервые проведут масштабное обновление рациона школьного питания с учетом пожелания самих учеников. Исследование по качеству школьного питания произвели в 26 городских образовательных учреждениях, причем с помощью самих учеников. Ребята из разных школ участвовали в нескольких проектах. В видеороликах "Школьный РевиZORRO" они проверили, как организована работа столовых. Снимали ролики с рецептами новых блюд для меню.

Правда, как оказалось, только три блюда из 40 представленных соответствуют санитарным нормам, которые предъявляются к детскому питанию. Это каша, суп и фруктовый салат. Директор Центра социального питания Вологды Яна Фадеенко согласилась, что фруктовый салат можно готовить в школах, где есть специализированные цеха. Каши получали только дети с ограниченными возможностями здоровья. "Теперь планируем внедрить в меню детей начальных классов рисовую кашу", - сказала Яна Фадеенко.

По пожеланиям ребят в список блюд включат 14 новых позиций. В меню появятся тушеные овощи, поджарка из цыпленка, плов, ленивые голубцы, филе цыпленка с сыром, тефтели, котлеты из индейки, мясо тушеное с картофелем. А еще творожную запеканку заменят сырниками, а рыбные котлеты - рыбным филе в соусе.

Меню будут обновлять один раз в сезон, учитывая мнения и ребят. Для этого в каждом учебном заведении установили почтовые ящики для гастрономических пожеланий. Ученики попросили также организовать безналичную оплату обедов. До конца учебного года в школах установят автоматы.