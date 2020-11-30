На Дону ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19

В Ростовской области с 1 декабря вступают в силу новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев.

В регионе на неопределенное время прекращают работу ярмарки с непродовольственными товарами. Исключение распространяется только на елочные базары, где продают хвойные растения. Проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей разрешается только при 25-процентном заполнении зала, кинотеатров - при 40-процентном заполнении зала.

Приостановлена работа ледовых катков в торгово-развлекательных центрах. С 1 декабря в общественных местах с 22:00 до 7:00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе - с использованием пиротехнических изделий. Исключение сделано для театров и концертных организаций.

По последним данным Роспотребнадзора, число инфицированных коронавирусом жителей Ростовской области превысило 40 тысяч человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончалось 1326 человек.