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30.11.2020 20:51
Рубрика: Власть

На Дону ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области с 1 декабря вступают в силу новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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В регионе на неопределенное время прекращают работу ярмарки с непродовольственными товарами. Исключение распространяется только на елочные базары, где продают хвойные растения. Проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей разрешается только при 25-процентном заполнении зала, кинотеатров - при 40-процентном заполнении зала.

Приостановлена работа ледовых катков в торгово-развлекательных центрах. С 1 декабря в общественных местах с 22:00 до 7:00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе - с использованием пиротехнических изделий. Исключение сделано для театров и концертных организаций.

По последним данным Роспотребнадзора, число инфицированных коронавирусом жителей Ростовской области превысило 40 тысяч человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончалось 1326 человек.

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