На Кубани врачи создали пациентке новую челюсть из кости ноги

В Научно-исследовательском институте - Краевой клинической больнице № 1 имени профессора С. В. Очаповского челюстно-лицевые хирурги провели редкую и сложную по своему исполнению реконструктивную операцию. Врачи вылечили 32-летнюю пациентку с опухолью нижней челюсти, удалив часть органа вместе с зубами и полностью восстановив утраченные ткани.

"Для того чтобы осуществить сложную по своей технике операцию, врачам предстояло смоделировать новую челюсть из малоберцовой кости самой пациентки, - говорится в сообщении на странице лечебного учреждения в Instagram. - Кроме того, на предоперационном этапе хирурги спланировали установку дентальных имплантатов и временной ортопедической конструкции соответственно удаленному фрагменту челюсти".

По словам заведующего хирургическим отделением № 3 НИИ-ККБ № 1 Гранта Забуняна, такие вмешательства уже не новость в мировом сообществе, однако, в России они выполняются в нескольких клиниках, в основном в федеральных медицинских центрах страны.

- За последние три года мы выполнили 25 аутотрансплантаций малоберцовый кости в позицию резецированных нижней или верхней челюстей, но с одномоментной дентальной имплантацией - впервые! - объяснил он. - Все этапы планирования, моделирования, хирургии, имплантации и протезирования были выполнены врачами нашего отделения.

Операция длилась более десяти часов. В ней было задействовано пять хирургов.

Сегодня, спустя 11 суток после операции, женщина готова к выписке из стационара. К жизни пациентка возвращается полностью реабилитированной, с восстановленной нижней челюстью и зубным рядом.