Камера сняла издевательства грузчиков над собакой в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи извинились за то, что грузчики багажного отделения издевались над собакой перед вылетом в Санкт-Петербург. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

- Мы провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника аэропорта, - говорится в сообщении. - В результате выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Мы приносим свои извинения владельцу собаки. К сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание.

Также со всеми работниками грузового отделения обещали провести тренинг со специалистом-кинологом по обслуживанию животных и взаимодействию с ними.

По словам хозяйки бигля по кличке Харпо, в аэропорту Сочи над ее любимцем буквально издевались.

- Сегодня мы вылетали из Сочи вместе с Харпо. Это был его первый полет. Мы готовились к полету, - написала хозяйка собаки в Instagram. - Харпо приучен оставаться в этой переноске и чувствует себя в ней как дома. Мы попрощались с Харпо, я оставила ему вкусняшку, он спокойно начал ее грызть. Я была рада, что он был такой спокойный. Когда его спустили вниз, грузчики начали провоцировать его, дразнить и грубо обзывать. Харпо стал нервничать и начал лаять.

Инцидент был зафиксирован на камеру, установленную внутри бокса.