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30.11.2020 11:44

В Астраханской области готовят к сдаче два ковидных госпиталя

Текст: Наталья Коротченко
В Астрахани и Нариманове завершается строительство двух многопрофильных медцентров на 100 мест каждый для лечения пациентов с COVID-19. Объекты уже подключены к коммуникациям, идет отладка всех систем, монтаж медоборудования и благоустройство прилегающей территории.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, строительство госпиталей началось два месяца назад по поручению президента РФ Владимира Путина. Заказчиком работ выступает управление капстроительства минобороны РФ, все этапы стройки курирует глава региона Игорь Бабушкин.

Строительство ведется по типовому проекту из быстровозводимых модульных конструкций, на каждой площадке задействованы около 500 строителей и 20 единиц техники, работы идут круглосуточно. Для оснащения центров в регион поступило около 1500 наименований медтехники, в том числе уникальный 64-срезовый компьютерный томограф и цифровой рентген. В палатах устанавливают многофункциональные кровати, системы мониторинга жизненно-важных функций, обеззараживания воздуха, аппараты для подачи кислорода и вызова врача.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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По данным регионального минздрава, госпитали уже укомплектованы врачебно-сестринскими бригадами, в общей сложности в ковидных медцентрах будут трудиться 160 человек. Оба учреждения после ввода в эксплуатацию и оформления лицензии передадут на баланс астраханской городской больницы №3 им. С.М. Кирова.

- После сдачи объектов мы должны в максимально короткий срок сделать всё для того, чтобы уже начать принимать здесь пациентов, - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По его словам, госпитали позволят разгрузить медицинские учреждения региона, ранее перепрофилированные под ковидные госпитали. В частности, возобновится плановая госпитализация в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.

Ранее по поручению главы региона в Астрахани открылись две круглосуточные ковидные амбулатории и дистанционные центры мониторинга лечения пациентов с ОРВИ при поликлиниках. В результате, удалось достичь 56-процентного уровня свободного коечного фонда.

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