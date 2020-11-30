В Волгоградской области покупатели скрутили на кассе вооруженного убийцу

Страшный случай с благополучным исходом произошел в городке Волжский Волгоградской области. 28 ноября вечером в один из местных магазинчиков вошел мужчина и потребовал, чтобы продавщица вызвала ему такси. Когда женщина отказалась, он достал пистолет и попытался наставить на нее ствол.

Однако стоявший рядом мужчина среагировал мгновенно - ловким движением он дернул руку бандита в пол, и зафиксировал тело. Еще двое ребят набросились на него сбоку, согнув неадекватного клиента пополам, и через секунду он оказался полностью обездвижен. Продавщица вызвала наряд. Когда полицейские прибыли на место, тот был уже полностью деморализован и даже не пытался сопротивляться.

Нападавшим оказался 63-летний неработающий местный житель, бандит-рецидивист, сообщили в УМВД по региону. Он уже шесть раз сидел в тюрьме, в том числе за убийство. Освободился только в марте этого года. У него был изъят пневматический пистолет. Сейчас ему инкриминируют хулиганство, а также угрозу убийством.