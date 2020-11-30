На Ямале утвердили бюджет и на два года продлили налоговые каникулы

На предпоследнем в этом году заседании Законодательного собрания Ямала депутаты рассмотрели свыше 60 вопросов. Безусловно, главным в насыщенной повестке был законопроект об окружном бюджете на будущий год и на плановый период двух последующих лет. Но и многие другие законопроекты второстепенными не назовешь, особенно направленные на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии. Их содержание обсуждают сейчас десятки тысяч жителей автономного округа.

Сразу на два года - до 31 декабря 2023-го - продлены налоговые каникулы. Ими могут воспользоваться предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, а также работающие по патентам. Для тех, кто ведет бизнес в наиболее уязвимых в кризис секторах экономики, фискальная ставка снижена до одного процента. Преференции коснутся свыше тысячи налогоплательщиков.

По словам председателя комитета Заксобрания ЯНАО по экономике, бюджету и финансам Виктора Казарина, эти инструменты региональной поддержки позволят малому и среднему бизнесу уверенно продолжать свою деятельность в непростых экономических условиях, вызванных пандемией.

Без малого на четыре процента увеличен размер прожиточного минимума для северян-пенсионеров. С января 2021 года он составит 14 033 рубля. По мнению народных избранников, повышение прожиточного минимума имеет принципиальное значение, так как на его базе определяется размер региональной социальной доплаты к пенсии. Сейчас ее получают 8765 человек. В следующем году получателями станут, по прогнозу экономистов-казначеев, уже 11 450 жителей автономного округа. Средний размер доплаты составит 4221,25 рубля. Она позволит улучшить материальное положение пожилым неработающим ямальцам, получающим пенсию ниже величины прожиточного минимума.

Другое решение окружного парламента обрадовало многодетные семьи, поддержке которых, заметим, власти региона уделяют пристальное внимание в течение долгих лет. С предстоящего января эти семьи, имеющие в пользовании один легковой автомобиль, освобождены от уплаты транспортного налога - полностью, без каких-либо условий: мощность двигателя машины уже не имеет значения, как прежде. По данным налоговой службы, по итогам 2019 года с многодетных, владеющих авто с мотором мощностью свыше 200 лошадиных сил, взыскано 463 тысячи рублей. Со следующего года сэкономленные таким образом средства пополнят домашний бюджет многодетных семей, о чем они и просили депутатов в своих обращениях. Пожелания учтены.

Корректировка еще одного закона дает возможность рассчитывать на господдержку гражданам РФ, вложившим личные капиталы в строительство многоквартирных домов на территории ЯНАО, но пострадавшим от недобросовестных девелоперов.

- Достаточно соблюсти условия для включения в региональный реестр. Кроме того, в случае смерти гражданина его наследники также будут иметь право на соцвыплату. Действие обновленного закона распространяется на граждан, заключивших договор долевого участия на территории Ямало-Ненецкого округа с 1 июля 2018 года. Господдержку смогут получить и включенные в региональный реестр члены жилищно-строительного кооператива. Таким образом, дольщики, чьи права нарушены, смогут вернуть деньги независимо от того, обратился недобросовестный застройщик за получением субсидии или нет, - пояснил председатель комитета по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Ситников.

Отдельный региональный закон принят для поддержки жителей отдаленных селений, которые ожидают или могут ожидать преобразования в части административного устройства, вплоть до ликвидации населенного пункта. Подтолкнула к принятию закона ситуация с селом Газ-Сале Тазовского района. Здесь преобладающая часть жилого фонда и социальных объектов предельно изношена, признана аварийной. В ходе анкетирования выяснилось, что большинство жителей готово переехать из села. По словам председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталии Фиголь, преобразование Газ-Сале путем его присоединения к поселку Тазовскому обусловлено объективными причинами и согласуется с волеизъявлением населения.

Она пояснила, что соответствующие коррективы в правовые акты об административно-территориальном устройстве автономного округа будут внесены с 1 января 2025 года. Жители смогут спокойно переехать, не заботясь проблемой смены документов. Для них предусмотрены бюджетные выплаты на приобретение жилья, на переезд. Поддержка гарантирована как собственникам, так и тем, кому жилье предоставлено по социальному найму, дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в специализированном фонде.

На прошедшем 26 ноября заседании Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти регионов УрФО под председательством полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева спикер ямальского парламента Сергей Ямкин сказал:

- Для снижения социальных рисков мы предусмотрели широкую линейку антикризисных мер. В частности, усилили поддержку системы здравоохранения, оказали беспрецедентную помощь бизнесу, сохранили все публичные обязательства. В окружном бюджете на ближайшие три года расходы на приоритетные направления сохранены, а в некоторых сферах, например в жилищном строительстве, объемы финансирования увеличены. Для предотвращения ухудшения экономической ситуации создан резерв в объеме шести миллиардов рублей.

Значительные средства окружного бюджета направлены на дополнительную помощь медицинским работникам, педагогам, ветеранам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, кочевому населению. Приняты законы, стимулирующие инвестиционную деятельность, повышающие конкурентоспособность региональной экономики.

Законом предусмотрены создание условий для макроэкономической стабильности, исполнения действующих и принимаемых обязательств автономного округа, а также финансовое обеспечение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и положений Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года.