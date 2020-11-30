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30.11.2020 16:40
Рубрика: Общество

Ученые воссоздали "рождение" челябинского метеорита

Текст: Юлия Мякишева
Ученые УрФУ смоделировали процесс образования вещества челябинского метеорита.

Когда участники экспедиции в 2013 году исследовали фрагменты космического объекта, упавшего на Южном Урале, они нашли кусок, в котором присутствовали разные породы - светлая, темная, ударный расплав. Тогда ученые задались вопросом о природе возникновения феномена. Для ответа на него провели ударный эксперимент. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Для этого из вещества Челябинского метеорита вырезали небольшой сферический светлый образец (такие фрагменты максимально соответствуют первоначальному веществу родительского астероида). Его поместили под вакуумом в стальной контейнер и подвергли воздействию сходящейся ударной волной, созданной взрывом снаружи стальной оболочки, с постепенным увеличением давления и температуры.

Фото: iStock
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После проведения эксперимента образец охладили до комнатной температуры, а затем распилили на тонкие срезы. Изучив их, ученые обнаружили четыре визуально различимые структурные зоны, которые по-разному изменялись, в зависимости от мощности ударного воздействия, уровней давления и температуры - светлую, темную, смешанную, и ударный расплав.

- Так, ученые доказали, что изменения вещества метеорита, происходившие в космосе, могли быть последствием одного ударного события (считается, что родительское тело метеорита - астероид крупных размеров и возрастом около 4,5 миллиардов лет - пережил четыре или восемь ударных событий), а все типы породы, наблюдаемые в отдельных фрагментах челябинского метеоритного дождя, могли быть сформированы ударным событием из одного и того же исходного материала. Такие экспериментальные доказательства получены впервые, - говорится в сообщении.

Ученые поняли, что метеорит состоит из вещества, переходившего из расплавленного жидкого состояния в остывшее твердое. Это вещество залегало в глубине родительского астероида. Около 290 миллионов лет назад метеорит отделился от него и, направленный соударением с другим космическим объектом, полетел в сторону Земли, при падении на поверхность которой распался на множество осколков.

Исследование имеет значение для космической безопасности: благодаря экспериментам можно установить состав и строение приближающихся к земле небесных тел.

Справка "РГ"

Болид ориентировочным весом 10 тысяч тонн вошел в атмосферу планеты 15 февраля 2013 года в 7 часов 20 минут московского времени, в 15-25 километрах над поверхностью земли взорвался и разлетелся на множество осколков. Его падение видели жители нескольких уральских регионов. Физически от него пострадало около 1200 человек, а причиненный им ущерб оценен в миллиард рублей.

В регионах Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск Челябинский метеорит

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