В Ненецком округе чиновники продолжат получать пониженные зарплаты

В Ненецком округе продлили действие законов, которые сдерживают рост зарплат чиновников. Это позволит снизить расходы на содержание органов госвласти в будущем году в условиях напряженного бюджета. Собрание депутатов НАО приняло необходимые поправки сразу в двух чтениях.

К ежемесячному денежному вознаграждению жителей округа, замещающих отдельные государственные должности, сейчас применяется понижающий коэффициент 0,8. Такой порядок должен был действовать до 1 января 2021 года, но теперь его продлили еще на год - до начала 2022-го.

Пониженные зарплаты продолжат получать губернатор региона, его заместители, руководители окружных органов исполнительной власти, председатель собрания депутатов НАО и его замы, народные избранники, а также все госслужащие.

- В условиях жесткого дефицита бюджета дополнительные расходы недопустимы. Закон о такой оптимизации расходов должен был закончиться в этом году. Но мы продлили действие понижающего коэффициента как минимум еще на год, - отметил губернатор НАО Юрий Бездудный.

В итоге заработная плата чиновников в Ненецком округе остается на уровне 2016 года.