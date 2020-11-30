2 сентября 2020 года был обнародован очередной доклад "Глобальный инновационный индекс" (ГИИ, Global Innovation Index), содержащий результаты сопоставительного анализа инновационных систем 131 страны и их рейтинг по уровню инновационного развития.

Для "РГ" выход доклада комментирует первый проректор НИУ "Высшая школа экономики", директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, член Международного консультативного совета Глобального инновационного индекса профессор Леонид Гохберг.

Леонид Маркович, каковы позиции РФ в Global Innovation Index-2020?

Леонид Гохберг: На протяжении последних лет Россия занимала позиции в середине рейтинга. В 2013-2016 годах нашей стране удалось значительно улучшить свои позиции, переместившись с 62-го на 43-е место, затем наблюдалась стабилизация в районе 45-46-го места. В 2020 году Россия заняла 47-е место, потеряв одну позицию по сравнению с 2019 годом. Позиция России по субиндексу ресурсы инноваций традиционно оказалась значительно выше, чем по субиндексу результаты инноваций (42-е место против 58-го). При этом если в первом случае наблюдается незначительное ухудшение ситуации (-1 строка) по сравнению с прошлым годом, то во втором - симметричная коррекция позиций (+1). С учетом расширения охвата стран в рейтинге можно заключить, что положение нашей страны фактически не изменилось и отражает средний уровень конкурентоспособности российской инновационной системы на фоне глобальной конкуренции национальных экономик. Но по оценкам составителей рейтинга, результативность инноваций в России ниже ожидаемого уровня при текущих значениях показателей ВВП на душу населения и инвестиций в науку, технологии и инновации.

Как меняются позиции других стран?

Леонид Гохберг: Рейтинг в течение уже нескольких лет возглавляет Швейцария. Вместе с ней в 2020 году в первую десятку вошли Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Республика Корея. Для этих стран характерны наивысшие показатели как ресурсов, так и результатов инноваций, но отличительное свойство лидеров - максимальный уровень эффективности инноваций - соотношения между ресурсами и результатами. Устойчиво укрепляются позиции таких стран, как Китай, Индия, Филиппины, Вьетнам. Они стабильно демонстрируют наиболее быстрое продвижение в рейтинге. В ГИИ-2020 все они вошли в группу 50 ведущих стран. Рейтинг отражает процессы, которые в профессиональной литературе называют догоняющим развитием и технологическим апгрейдом национальных экономик. Фактически именно так современные экономисты и определяют успешную модель обеспечения устойчивого экономического роста.

Лидерство определяется эффективностью использования ресурсов, а это, в свою очередь, зависит от делового климата и качества государственного регулирования

Что, на ваш взгляд, мешает развитию инноваций в нашей стране?

Леонид Гохберг: Один из главных выводов, который можно сделать на основе рейтинга: для быстрого продвижения и достижения лидерства в сфере инноваций недостаточно наращивать объем ресурсов, в том числе финансовых. Лидерство в конечном итоге определяется эффективностью использования этих ресурсов, а это, в свою очередь, зависит от таких условий, как деловой климат, качество регулирования и др.

В ситуации здоровой и эффективной экономики инновационная активность является главной стратегией достижения успеха для предприятий. Однако конкретные конфигурации рыночных условий, уровня конкуренции, качества регулирования приводят к тому, что лишь небольшое число предприятий делает ставку на инновации как драйвер развития.

В каких отраслях отмечен рост инновационной активности, в каких - ее спад? К какому блоку можно было бы отнести фармацевтический сектор и сферу здравоохранения - лидеров по внедрению инноваций или аутсайдеров?

Леонид Гохберг: В целом по промышленности за последние три года уровень инновационной активности снизился: с 17,8 в 2017 году до 15,1 процента в 2019 году. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, медицинского оборудования относится к высокотехнологичным видам деятельности. Для них характерны опережающие уровни инновационной активности. Однако и здесь в 2017-2019 годах отмечалась негативная динамика: с 46,6 до 35,6 процента в фармацевтическом секторе и с 29,4 до 21,5 процента в производстве медицинской техники. Организации здравоохранения относятся к сфере услуг. В этом году впервые получены оценки уровня инновационной активности в здравоохранении и социальных услугах - 5,3 процента в 2019 году. Полагаю, что пандемия способствовала росту инновационной активности в этих секторах, но строгие количественные оценки получим уже в следующем году.

Есть ли в РФ научные и производственные возможности для инноваций в фармацевтике и медицине? Если нет, то как можно сформировать потенциал для них?

Леонид Гохберг: Профиль научного превосходства России во многом наследует традиционные для отечественной науки области компетенций, сложившиеся в советские годы: физика, химия, математика, науки о Земле, исследования космоса. По многим областям позиции российских ученых укрепляются. Однако представленность в целом ряде динамично развивающихся областей, в том числе в компьютерных науках и науках о жизни (life sciences), остается недостаточной. Хотя, безусловно, существуют сильные команды исследователей, которые демонстрируют уникальные результаты.

Нужно понимать, что переход от науки к инновациям - нелинейный. Процесс определяется наличием целого ряда субъектов инновационного процесса и специальной настройкой институтов, регулирующих их взаимодействия.

Что, на ваш взгляд, должны предпринять законодатели и правительство, чтобы активизировать инновационную деятельность?

Леонид Гохберг: В последние годы государство уделяло значительное внимание повестке инновационного развития. К сожалению, при номинальном наличии многочисленных стратегий и мер поддержки, значительных многолетних расходах инновационная политика не дает значимых результатов. Более того, наблюдается стагнация базовых для сферы инноваций показателей - например, уровня инновационной активности.

Пандемия COVID-19 способствовала переосмыслению роли науки и инноваций в экономике и обществе. Первым приоритетом повестки инновационного развития должны стать улучшение среды для инноваций и стимулирование конкуренции, согласованность и скоординированность портфеля мер инновационной политики, вовлечение в инновационную деятельность широкого круга компаний, прежде всего малых и средних.

Что необходимо бизнесу, чтобы он наиболее полно использовал свои ресурсы для внедрения инноваций в фармацевтике и здравоохранении?

Леонид Гохберг: Один из главных драйверов инноваций - необходимость конкуренции на глобальных рынках, выход за пределы "уютных" локальных ниш. Может ли быть эффективна инновационная деятельность в секторах экономики, существенно регулируемых государством, к которым, например, относится фарма, либо в общественном секторе (организации здравоохранения)? Да, может, но это предъявляет дополнительные требования к качеству государственного управления в этой сфере и считается одной из наиболее актуальных проблем развития госуправления в мире. Решение такой задачи требует крайне зрелых и эффективных процессов планирования и реализации государственной политики, развитой системы оценки эффективности, востребованности и полезности отдельных ее мер.

Справка

Глобальный инновационный индекс с 2007 года формирует консорциум Корнелльского университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности. ГИИ-2020 сформирован на основе 80 показателей, объединенных в семь направлений анализа, по 131 стране. Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов - ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и результатов инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности).