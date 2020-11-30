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30.11.2020 20:05
Рубрика: Власть

Нотариус доступен удаленно

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Ряд нотариальных действий станет доступен в удаленном формате с 29 декабря. Эксперты называют новации цифровой революцией в нотариате.

"Без явки к нотариусу смогут совершаться те нотариальные действия, которые не требуют личного общения с гражданином, то есть установления реальной воли заявителя, - рассказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. - К примеру, это осмотр интернет-сайта в рамках обеспечения доказательств, совершение исполнительных надписей, свидетельствование верности перевода документов, перевод средств на депозитный счет нотариуса и другие. Особое значение такой формат обращения к нотариусу может иметь для жителей труднодоступных и малонаселенных районов РФ".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Например, в удаленном режиме можно будет зафиксировать факт оскорблений в Сети. Для этого достаточно обратиться к нотариусу через портал госуслуг. Нотариус подготовит для суда необходимые документы, что публикация действительно была размещена в Сети. Если автор потом удалит неприличные выражения, он не сможет сделать вид, что ничего не было. Такая юридическая фиксация называется обеспечением доказательств.

Нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страницы с такой информацией обладает повышенной доказательственной силой, как и любой другой нотариальный акт. Таким образом, у пострадавшего появляется реальный шанс компенсировать понесенный ущерб и моральный вред.

А с помощью исполнительной надписи можно взыскивать долги по нотариально оформленным договорам. "Электронный нотариат позволил упростить создание и оборот удостоверенных нотариусом цифровых документов, предоставить гражданам и бизнесу кардинально новые возможности, во много раз повышая скорость и удобство совершения многих юридически значимых действий", - отметил президент Корсик.

Еще одна новация: вводятся дистанционные нотариальные действия с участием двух и более нотариусов. Не путать с удаленными. В этом случае несколько нотариусов из разных городов смогут связываться и оформлять сделку. Такая технология позволит, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.

Несколько нотариусов из разных городов смогут связываться и оформлять сделку

Особенно удобен новый формат тем, кто уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство. Сегодня, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо непосредственно ехать на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще.

Фото: iStock
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Закон открывает путь к появлению новых цифровых сервисов нотариата, многие из которых уже сегодня востребованы во многих сферах. В числе новелл и такие перспективные услуги, как, например, хранение у нотариуса электронных документов, то есть файлов с информацией в любом формате. Договор о покупке квартиры, брачный контракт, какие-то старые справки, которые лучше не выкидывать, так как могут пригодиться, и многое другое можно оцифровать и сдать на хранение нотариусу. Это будет своего рода тайник за семью печатями, куда не проникнет ни один хакер: нотариусы пользуются закрытыми от посторонних каналами. Ничего не потеряется, ничего не попадет не в те руки. Сдать на хранение можно даже семейный фото- и видеоальбом. При этом сам человек в любой момент сможет воспользоваться своими документами.

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