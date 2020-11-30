Рослесхоз собрал 418 млн рублей штрафов за нарушение пожарной безопасности

"Действия человека - самая частая причина лесных пожаров, - прокомментировали в Рослесхозе. - Весной в 9 из 10 случаев огонь в лесу носит рукотворный характер. В летний период, когда леса горят в том числе на отдаленных и труднодоступных территориях, человеческий фактор проявляется примерно в 65% всех случаев возгораний".
В прошлом году именно на тушение лесных пожаров из бюджета и Резервного фонда было выделено 4 млрд рублей, уточнили в Рослесхозе. Еще были отдельные затраты на мониторинг обстановки. То есть виновники возгораний возместили стране в лучшем случае десятую часть понесенных из-за них расходов.
"Задача штрафов - предупреждать действия, приводящие к пожарам, а не покрывать расходы на тушение, - считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. - Расходы на тушение могут в ряде случаев взыскиваться отдельно, но они не способны покрыть общие траты, поскольку часть пожаров имеет природное происхождение".