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30.11.2020 11:04
Рубрика: Общество

Рособрнадзор не планирует сокращать число предметов на ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Рособрнадзор не планирует сокращать число предметов на ЕГЭ в 11-х классах. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе ведомства.

- В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается, - подчеркнули в Рособрнадзоре. - Можно сдавать любое количество предметов по выбору.

Напомним, подать заявления на ЕГЭ по выбору выпускники 11-х классов должны успеть до 1 февраля 2021 года. Утвердить расписание единого госэкзамена Рособрнадзор планирует до конца 2020 года.

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