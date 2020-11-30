Россияне были на борту захваченного пиратами в Гвинейском заливе танкера

Двое российских моряков были в составе команды танкера MV AGISILAOS, захваченного пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные приложения ITF Seafarers.

Отмечается, что на борту находились 19 моряков (12 филиппинцев, 5 румын и двое россиян). Пираты захватили в плен четырех членов экипажа. Были ли среди них россияне, пока не известно.

Ранее стало известно, что нападение произошло 29 ноября в 5 морских милях от берега в территориальных водах Ганы. В настоящее время MV AGISILAOS находится на якорной стоянке в порту Ломе (Того, Западная Африка).