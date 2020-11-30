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30.11.2020 00:00
Рубрика: Спорт

Случился промах

Наши биатлонисты начали сезон хуже лыжников
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 269(8323)
Четыре медали у российских лыжников и ни одного призового места у наших биатлонистов. Таковы итоги первых этапов Кубка мира-2020/21, которые прошли в Финляндии.

В Руке, где выступала сборная по лыжным гонкам, все внимание было направлено на обладателя Большого хрустального глобуса прошлого сезона Александра Большунова. Он остался на обидном четвертом месте в спринте, но потом исправил ситуацию. В гонке классическим ходом с раздельным стартом Большунов финишировал третьим, пропустив вперед еще одного россиянина Алексея Червоткина. В гонке преследования Александр взял уже "серебро". Для начала неплохо. Но настораживает то, что норвежец Йоханнес Клэбо, который выиграл эти два старта на 15 км, теперь чувствует себя королем не только в спринте, но и в дистанционных дисциплинах.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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В женской команде планы Натальи Непряевой перечеркнуло падение в гонке преследования. Зато на вторую ступеньку пьедестала поднялась Татьяна Сорина, которая и в "разделке" вплотную подбежала к призам. А ведь в этом году спортсменка и ее муж, один из тренеров сборной Егор Сорин, стали родителями.

В биатлоне в первых четырех гонках в Контиолахти даже близко к пьедесталу никто из россиян не подобрался. Лучшие результаты у лидера сборной Александра Логинова. В индивидуальной гонке он был десятым, в спринте - 12-м. У девушек Ульяна Кайшева пристрелялась к 15-му месту в "индивидуалке", а Светлана Миронова финишировала 18-й в спринте.

Но в данном случае справедливо будет высказывание "главное не победа, а участие". Наших биатлонистов могли вообще не допустить до старта из-за вспышки коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали Антон Бабиков, а также два врача и массажист. С похожими проблемами столкнулись сразу несколько команд. Пару дней россияне провели взаперти на карантине. Но, к счастью, по полной отстранили только Бабикова и его соседа по номеру Евгения Гараничева, который уже покинул Финляндию. А вот у Антона, возможно, будет шанс посоревноваться на втором этапе Кубка мира здесь же, в Контиолахти, 3-6 декабря.

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