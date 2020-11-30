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30.11.2020 09:27
Рубрика: Экономика

Росстат изменит метод подсчета инфляции

Текст: Александр Проценко
В 2021 году главное статистическое ведомство страны планирует начать внедрение нового метода расчета инфляции. Данные по "миллионам" цен будут собираться с помощью контрольно-кассовой техники, сообщает РБК.

Сейчас данные о ценах для расчета инфляции собирают более 1 тыс. сотрудников Росстата вручную. Каждый месяц они изучают около 400 товаров и примерно 120 услуг, собирают 700 тыс. ценовых котировок.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Вместо ручной работы Росстат планирует переход на новый порядок расчета потребительской инфляции, который объединит большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта. Новый метод позволит увеличить количество ценовых котировок до нескольких миллионов, а охват товаров - до 1 тыс.

Как заявил замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григорий Остапенко, предварительные оценки индекса потребительских цен (ИПЦ), рассчитанного с помощью ККТ, планируется получить уже в 2021 году. Для этого нужно будет внести изменения в ст. 102 Налогового кодекса ("Налоговая тайна"), так как сейчас фискальные данные от Федеральной налоговой службы (ФНС) поступают в Росстат в обезличенном виде, в чеках нет информации о торговой точке и ее адресе. Изменения позволят ФНС передавать в Росстат первичные данные транзакций.

Ведомство также сообщило, что данные о ценах, сгруппированные по параметрам "регион", "городской округ", "товарная группа", "наименование товара", "стоимость", будут размещаться в открытом доступе и позволят лучше понимать структуру потребления в том или ином регионе.

В Росстате также считают, что более полный и точный расчет инфляции поможет повысить доверие населения к официальной статистике.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат

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