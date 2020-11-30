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30.11.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Слуцкий обидел своих

"Рубин" обыграл ЦСКА и лишил армейцев лидерства
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 269(8323)
В российской Премьер-лиге стартовал второй круг. Главное событие 16-го тура - поражение лидера чемпионата страны ЦСКА. Армейцы проиграли на выезде "Рубину" со счетом 0:1.
"Рубин" прервал шестиматчевую серию без поражений ЦСКА в чемпионате страны. Фото: РИА Новости "Рубин" прервал шестиматчевую серию без поражений ЦСКА в чемпионате страны. Фото: РИА Новости
"Рубин" прервал шестиматчевую серию без поражений ЦСКА в чемпионате страны. Фото: РИА Новости

С момента назначения главным тренером казанской команды Леонид Слуцкий трижды встречался с "красно-синими". Конечно, эти матчи были принципиальными для специалиста, поскольку ранее он на протяжении семи лет работал в московском клубе.

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Впервые Слуцкий насолил армейцам в концовке прошлого сезона, когда "Рубин" на Песчаной вырвал ничью (1:1) и помешал ЦСКА закончить первенство в тройке лидеров. А в нынешнем сезоне казанцы и вовсе дважды одолели "красно-синих" - 2:1, 1:0.

К слову, поражением в Казани прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия футболистов Виктора Гончаренко в Премьер-лиге. А несколькими днями ранее ЦСКА не сумел победить на своем поле в Лиге Европы "Фейеноорд", действуя в большинстве.

- Не могу сказать, что я как-то недоволен ребятами. К сожалению, на данный момент нет должной отдачи от нападающих. Что касается наличия сил, то мы не устали. Надеюсь, игроки, отсутствовавшие сегодня, в ближайшее время вернутся в строй и помогут нам, - отметил Гончаренко.

Отметим, что после 16-го тура в Премьер-лиге установилось троевластие: по 32 очка набрали "Зенит", ЦСКА и "Спартак". Питерский клуб сыграл вничью на выезде с тульским "Арсеналом" (0:0), а "красно-белые" победили на своем поле волгоградский "Ротор" (2:0).

Кстати

Футболист сборной России и "Аталанты" Алексей Миранчук сдал положительный тест на COVID-19. Таким образом, он пропустит ближайшие несколько встреч бергамасков.

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