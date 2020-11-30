С 1 декабря меняются правила конкурсного отбора и тарифов для объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Теперь при конкуренции между собой объектов ВИЭ не будет учитываться технология генерации, а отбор будет происходить из расчета минимальной цены электроэнергии.

Как пояснили "РГ" в минэнерго, конкурсные отборы объектов ВИЭ на право получения механизмов господдержки станут более эффективными и привлекательными для потенциальных инвесторов. Кроме того, снимаются ранее предусматривавшиеся ограничения по временному периоду (до 2024 года) оказания мер поддержки малым объектам ВИЭ, имеющим установленную мощность до 25 МВт, сделав этот механизм постоянным.

Формироваться цена на электроэнергию ВИЭ-генерации будет не по регулируемым тарифам, а из цены в заявке, поданной инвестором на конкурс, но не выше утвержденного предельного уровня. Благодаря этому инвестор получит гарантированную цену на электроэнергию на 15 лет (период окупаемости).

Устанавливаются единые правила проведения конкурсных отборов проектов по строительству ВИЭ-генерации для всех регионов. По их итогам будут формироваться перечни утвержденных проектов с указанием ежегодных объемов поставки электричества и цен на него. Документом также предусмотрены требования по минимальной доле генерации из невозобновляемых источников энергии для объектов ВИЭ, использующих комбинированные виды топлива.

Принятые меры позволят как сократить ценовую нагрузку на конечных потребителей (поскольку пока сетевые организации включают цены выкупа электроэнергии для компенсации потерь в свой тариф), так и выбрать наиболее современные и эффективные технологии производства энергии, считают в минэнерго.

Кроме того, регионы теперь обязаны включать проекты ВИЭ в документы перспективного планирования.