С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"

Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности с 1 января переходит в цифровой формат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Вводится реестровая модель предоставления государственных услуг с полным отказом от бумажного носителя. "Лицензии будут выдавать в электронном виде, и главное - вся информация о них будет открыта и общедоступна", - подчеркнул глава правительства.

Новый порядок относится к лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности, производству лекарственных средств, медицинской техники и ее сервисному обслуживанию.

"Получение необходимых документов займет меньше времени, чем это было раньше, а сам процесс станет максимально прозрачным", - пояснил Мишустин.