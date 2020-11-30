Сербские ученые намерены изучать русское наследие в Боснии и Герцеговине

Ректор Университета Восточного Сараево Милан Кулич и директор Центра Русского географического общества (РГО) в Сербии Миролюб Милинчич подписали в понедельник, 30 ноября, договор о двустороннем сотрудничестве между организациями в целях популяризации активности РГО на Балканах, расширения исторических и культурных знаний о Республике Сербской в Российской Федерации.

"Надеемся, что уже в 2021 году Университет Восточного Сараево и Центр реализуют совместный проект - "Русское культурное наследие в Боснии и Герцеговине", - поделился планами Милинчич.

Между тем в интервью "Российской газете" Милан Кулич обозначал заинтересованность в расширении взаимодействия с российскими учеными, организациями (Российское историческое общество, Русская гуманитарная миссия, Русское географическое общество и т.д.) и вузами. "На сегодняшний день Университет Восточного Сараево подписал соглашения о сотрудничестве с 11 вузами из РФ, - подчеркивал ректор. - Наши студенты и профессора регулярно отправляются в Россию для обмена опытом и знаниями, а россияне, в свою очередь, приезжают к нам. Я приложу максимум усилий для интенсификации двустороннего сотрудничества с Россией, поскольку считаю, что российская наука может сильно помочь развитию нашего Университета".

Напомним, что официальное открытие Центра РГО в Сербии состоялось 17 октября 2016 года. Организация уже внесла значительный вклад в развитие сотрудничества России с государствами Балкан. Под эгидой Центра в регионе проводятся летние практики для российских студентов, организуются выставки фотографий ежегодного конкурса "Самая красивая страна" и кинопоказы фильмов, снятых при поддержке Общества, работают площадки Географического диктанта РГО. При этом следует отметить, что традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич.

Вице-президент РГО Владимир Колосов обращал внимание на то, что "с каждым годом деятельность Центра становится все более разносторонней, но самое главное - Центр способствует контактам между людьми, обмену визитами ученых-географов, поездкам студентов, участию сербских коллег в мероприятиях РГО в России и российских в Сербии". "Такие контакты - залог традиционной дружбы между нашими странами", - констатировал профессор.

В свою очередь Миролюб Милинчич в беседе с корреспондентом "РГ" поделился тем, что "это только начало пути, который будет длительным и посвящен сближению молодежи, академического сообщества, предпринимателей и других людей, выступающих за развитие дружеских связей между Сербией, Республикой Сербской и Россией". "Мы намерены расширять свою деятельность, планируя стать региональным центром, значимым на Балканах и в Европе", - заявил он.