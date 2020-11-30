Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех домах страны

На внедрение системы раздельного сбора мусора в странах Запада ушло по 30 лет. Чтобы сократить этот срок и перестать сбрасывать все в один контейнер раньше, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в качестве одной из мер предлагает заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах в стране. Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу".

"Если углубиться в проблему, следует отметить, что раздельный сбор мусора - это сложнейшая цепочка, и стоит изъять из нее хоть одно звено, она просто не будет работать: вся система моментально рухнет как карточный домик, - сказал Сергей Иванов. - При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России. А чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется".

Сергей Иванов уточнил, что пока настаивает на постепенном внедрении этой идеи. Например, на реализации одобренной Минстроем идеи обойтись без мусоропроводов в новостройках.

"Ведь все мусоропроводы - это еще и рассадник крыс и тараканов, - добавил спецпредставитель президента. - И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном - о чем дальше говорить? И это - только первое звено в цепочке".

Однако просто заварить мусоропроводы недостаточно, считает Сергей Иванов. Одновременно надо создавать "культурные" контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, к каждому баку на которых будет приезжать отдельный мусоровоз. Причем для исключения холостого пробега транспорта, на работу которого приходится 70% стоимости вывоза твердых коммунальных отходов, контейнеры должны быть оборудованы датчиками, передающими информацию об их заполнении.

"Еще одна немаловажная составляющая системы - маршруты вывоза отходов, - подчеркнул Сергей Иванов. - В России существует огромная проблема: у нас жутко не хватает сортировочных и мусороперерабатывающих предприятий. И, вы знаете, существует программа по их строительству. Но какое сопротивление она встречает в некоторых местах! Есть очень много так называемых экоативистов, которые категорически возражают вообще против строительства мусоросжигательных заводов, считая, что это будут просто трубы, чадящие в небо. Но, послушайте, это же опять просто демагогия и популизм!".

Кроме того, спецпредставитель президента обратил внимание и на формирование справедливого тарифа на вывоз коммунальных отходов, который бы учитывал, в том числе, расстояние от контейнерной площадки до места накопления. Звеньев в цепочке создания системы раздельного сбора мусора очень много, заключил Сергей Иванов. По его мнению, все они должны работать вместе, иначе система будет сбоить.