Система маркировки обеспечивает движение лекарств

В сентябре-октябре некоторые аптеки столкнулись с дефицитом лекарств на фоне повышенного сезонного спроса и неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Россияне скупали противовирусные лекарства и антибиотики, а производство не поспевало за спросом, который на востребованные лекарства увеличился в среднем в 15 раз. Фармкомпании стали наращивать производство, что в условиях общемирового дефицита фармсубстанций не так-то просто. К тому же это процесс не одномоментный, а прямо с конвейера отгрузить лекарства невозможно - сначала они проходят проверку на качество, затем поступают в логистическую сеть.

На этом фоне правительство, в частности, приняло решение обеспечивать амбулаторных больных коронавирусной инфекцией лекарствами бесплатно. При этом увеличивалось и производство, под коронавирусные препараты аккредитовали все новые и новые площадки. Росздравнадзор и врачи указывали на необходимость соблюдения рецептурного отпуска - чтобы люди не закупали, например, антибиотики десятками пачек.

Еще одной мерой стало упрощение работы в системе маркировки, хотя в обороте объем лекарств с кодами не превышал 10-15%. С ноября для производителей, импортеров, оптово-розничного сегмента и медицинских учреждений система переведена в уведомительный режим. Производители по-прежнему обязаны наносить коды на лекарства, а аптеки - сканировать эти коды на кассе. Однако теперь можно продолжать операции с лекарствами даже в том случае, если ответа от системы нет в течение 15 минут. Чтобы продать лекарство в аптеке или использовать в больнице, ждать и этих 15 минут не нужно. Система будет автоматически достраивать цепочки движения препаратов и анализировать поступающие данные.

Поэтому, как отмечают эксперты, связывать дефицит отдельных препаратов с системой маркировки некорректно. Сейчас, когда система переведена в уведомительный режим, маркировка тем более не может оказывать никакого негативного влияния на объем производства лекарств, их поставки и наличие в аптеках.

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Чтобы снизить нагрузку на отрасль, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, создан холдингом ЮСМ, ГК Ростех и "Элвис-Плюс групп") - оператор системы маркировки лекарств - принял решение сделать ее бесплатной. На безвозмездной основе можно будет получить и отследить код на все лекарственные препараты, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года.

"Общая ситуация с COVID-19 и сезонная эпидемиологическая обстановка требуют от фармацевтической отрасли наращивания производства и импорта лекарств. Жизнь и здоровье миллионов людей зависят от оперативности нашей с отраслью работы и одновременно качества поставленной продукции. Мы сочли необходимым разделить с производителями нагрузку. Этим мы поддержим производителей, дистрибьюторов и аптеки, которые работают в этой напряженной ситуации", - сообщили в ЦРПТ.

Эксперты обращают внимание на то, что система маркировки лекарств не была введена за один день, у всех участников процесса была возможность подготовиться в течение 3,5 лет. Так, с 1 октября 2019 года она стала обязательной для препаратов из перечня 7 высокозатратных нозологий (7ВЗН). А пилотный проект по введению маркировки стартовал в 2017 году. Сначала предполагалось сделать ее обязательной с 1 января 2020 года, затем было принято решение дать участникам на подготовку еще полгода. С 1 июля она стала обязательной для всех лекарств. Правда, пока, по оценке Минпромторга, в системе по-прежнему не зарегистрировано около 13% дистрибьюторов препаратов и 15% аптек, несмотря на то, что это является обязательным лицензионным требованием.

По данным ЦРПТ, сейчас в системе маркировки лекарств зарегистрировано более 81,5 тысячи участников. Все специалисты проходят обучение по работе с системой. Только за последние две недели около 20 тысяч человек приняли участие в трех всероссийских прямых линиях для компаний фармацевтической отрасли. Сегодня система работает без сбоев -100% всех документов аптек и дистрибьюторов лекарственных препаратов в ней обрабатывается меньше чем за 1 минуту. Новые участники продолжают подключаться и сейчас: с 1 июля прибавилось 17 тысяч организаций. По данным на 12 ноября, маркированные лекарства выбывали через кассы 59% аптек, у 78% они были на балансе.

Основные цели прослеживания лекарств - защита населения от фальсифицированных медикаментов и оперативное выведение из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов, а также ликвидация хищений и перепродажи лекарств для больниц и льготников. Именно поэтому маркировку сначала ввели для дорогих лекарств для лечения высокозатратных нозологий - еще в прошлом году.

Позитивные эффекты от внедрения системы маркировки лекарств уже есть. Еще на этапе ее тестирования были выявлены преступления на 100 миллионов рублей и нарушения на 500 миллионов рублей. Контрафакт в сегменте онкопрепаратов, по оценкам Biocad, снизился в 10 раз. В этом году система помогла выявить факты продажи в аптеках препаратов, применяемых при лечении пациентов с онкологическими и другими заболеваниями, а также ВИЧ, которые были поставлены в Екатеринбург, Башкирию, Абакан, Крым. То есть пациенты не получили этих лекарств в больницах, и им приходилось их покупать на том же "сером" рынке, причем, с негарантированным качеством, ведь многие лекарства нужно хранить в специальных условиях. Теперь же подобные схемы исключены.

Положительные эффекты от введения маркировки лекарств подчеркивают и в Минпромторге России. Как отметил в интервью ТАСС Денис Мантуров, на позапрошлой неделе Росздравнадзор выявил факты продажи лекарств из перечня препаратов от COVID-19, которые должны были выдаваться бесплатно. В одной аптеке, по его словам, нашли незарегистрированный препарат турецкого производства, неизвестно как попавший на территорию России. "В отказе от маркировки не то, что нет необходимости, это очень важное и крайне необходимое решение, которое своевременно было принято", - заключил министр.