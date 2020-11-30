Samsung Galaxy A51 признан самым продаваемым смартфоном в России по результатам третьего квартала, сообщается в отчете компании CounterPoint Research. Это модель бюджетного класса стоимостью от 17 тысяч рублей.

Отмечается, что аппарат лидирует и по онлайновым, и по офлайновым продажам. В онлайн-сегменте за ним следуют модели Samsung Galaxy A31 и Apple iPhone 11, а в офлайне - Redmi Note 8T и Samsung Galaxy A31.

По итогам третьего квартала лидером рынка смартфонов в России стал Samsung, который обошел Huawei, однако последний лидирует в онлайн-продажах. Около 34 процентов всех продаж смартфонов пришлись на онлайн-каналы - это на два процентных пункта выше, чем кварталом ранее.

При этом, как отмечают в CounterPoint Research, средняя стоимость смартфона упала на пять процентов по сравнению с 2019 годом и составила 224 долларов, или примерно 17 тысяч рублей.