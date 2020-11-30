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30.11.2020 18:48
Рубрика: Власть

Совфед проверит информацию об отчислении иностранных студентов из вузов РФ

Текст: Галина Мисливская

В Совете Федерации обеспокоены информацией о массовом отчислении иностранных студентов из российских вузов, председатель Валентина Матвиенко поручила проверить эти сведения, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: iStock
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Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что из высших учебных заведений России отчислят тех иностранцев, которые не смогли посещать занятия из-за пандемии коронавируса.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре оценить достоверность появившейся информации", - говорится в сообщении пресс-службы. Если она подтвердится, сенаторы намерены реагировать оперативно.

"Совет Федерации уделяет большое внимание повышению привлекательности российского образования для иностранцев. Это один из приоритетов, в том числе внешней политики, - подчеркнула Валентина Матвиенко. - Нельзя допускать ситуаций, которые могут подорвать имидж нашего образования, имидж нашего государства. К тому же это просто не справедливо в отношении студентов".

По словам главы профильного комитета Лилии Гумеровой, соответствующий запрос уже направлен в Минобрнауки России.

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