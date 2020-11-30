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30.11.2020 20:00
Рубрика: Власть

Месяц на обмен паспорта

Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
Срок, отведенный для обмена паспортов и водительских удостоверений, которые требовалось поменять еще весной, истекает 31 декабря. Речь идет о тех документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля.

Из-за пандемии и установленного режима самоизоляции, обменять эти документы было проблематично. Поэтому было принято решение продлить срок их действия. Сначала до сентября, а затем и до Нового года, чтобы не создавать ажиотажи очередей ни в ГИБДД, ни в паспортных столах. И вот 31 декабря эти документы перестают действовать. Отсрочка также касалась тех, кому в этот период исполнилось 14 лет, но паспорт так и не был получен. Им тоже остался месяц для того, чтобы его получить.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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И во время пандемии, и после подразделения ГИБДД работали и обменивали водительские права. Надо было только записаться на прием через портал госуслуг. Но, чтобы лишний раз люди не посещали общественные места, и было принято решение о продлении срока действия. Документов, у которых срок действия истек до 1 февраля или начиная с 16 июля, эта отсрочка не касалась.

Если человек управляет автомобилем с просроченным водительским удостоверением, считается, что он не имеет права управления. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль будет задержан и помещен на спецстоянку, пока его не заберет кто-нибудь с действующими правами. Сейчас не самый удобный период для обращения за обменом прав в Госавтоинспекцию.

Информационная система ГИБДД и госуслуг плохо взаимодействуют. Записаться на прием проблематично. Поэтому Госавтоинспекция предупреждает, что обслуживание проводится, в том числе, в порядке живой очереди. Однако поменять права можно и в многофункциональных центрах, правда, это потребует больше времени. Если в ГИБДД вся процедура займет от силы час, то МФЦ будет обменивать права неделю.

Как только водитель передал документы в МФЦ для обмена прав, действие старых прав не прекращается. Сами права тоже остаются у него. Действие их прекратится в тот момент, когда в ГИБДД ему оформят новое удостоверение. Таким образом, если водителя остановят со старыми правами, пока новые не оформлены, то и проблем нет. А если новый документ уже изготовлен, но он его еще не получил, то максимум, что грозит водителю - штраф 500 рублей за управление без прав, ведь в информационной системе новое удостоверение уже есть.

Власть Право Личные документы Вступают в силу в декабре 2020 года

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