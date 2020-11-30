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30.11.2020 17:51
Рубрика: Власть

Гости перезимуют

Сроки пребывания иностранцев в РФ из-за пандемии продлят до лета 2021 года
Текст: Иван Петров
Иностранные граждане, въехавшие в Россию на законных основаниях, но не сумевшие из-за пандемии коронавируса продлить или переоформить разрешительные документы, смогут остаться в нашей стране на легальном положении до лета 2021 года. Правовое основание для этого сейчас готовится в МВД России. В настоящее время нахождение "застрявших" в России иностранцев легализовано на срок до 15 декабря текущего года.
Иностранцы, у которых закончился срок пребывания в России, смогут жить у нас в стране до лета. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Иностранцы, у которых закончился срок пребывания в России, смогут жить у нас в стране до лета. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Иностранцы, у которых закончился срок пребывания в России, смогут жить у нас в стране до лета. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В связи с пандемией коронавируса и закрытием границ президент Владимир Путин в апреле издал указ, позволяющий иностранцам сохранить легальный статус, даже если законные сроки их проживания в стране и действие документов, дающих такое право, истекли. Их регистрации, патенты, виды на жительство и прочие документы не стали аннулировать, также иностранцев не выдворяли и не депортировали. Не стало считаться нарушением и проживание за границей больше полугода для тех иностранцев, которые стали участниками госпрограммы по переселению соотечественников, оформили вид на жительство и другие документы, но из-за закрытия границ не смогли вернуться в Россию.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Документ также разрешает выезд иностранцев из России в государства их гражданской принадлежности, если сроки действия их документов истекли после 14 марта 2020 года. Президент дважды продлевал действие этого указа: сначала до 15 сентября, затем - до 15 декабря. Сейчас идет работа над тем, чтобы продлить его еще на полгода. "Мы работаем с администрацией президента над дальнейшей пролонгацией этих мер. Планируется продлить их до лета следующего года", - сообщил накануне замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

Кроме того, в МВД рассказали о числе преступлений, совершаемых мигрантами, и о том, где больше всего хлопот доставляют приезжие. Так, в регионах с высокой долей мигрантов, к которым относятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область, на их долю приходится порядка 20 процентов открытых уголовных дел, то есть каждое пятое. В среднем же по России этот показатель гораздо ниже - около 3,5 процента.

Напомним, с 2015 года иностранцев, проживающих и работающих на территории РФ, обязали сдавать комплексный экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства. Ссылаясь на вышеприведенную статистику преступности мигрантов, Кирилл Адзинов заявил, что экзамен не способствовал прорыву в адаптации и интеграции иностранных граждан. По его словам, тема адаптации гастарбайтеров требует большей конкретизации и поиска форм, которые реально позволили бы иностранцам находиться в правовом поле и не искать способов нелегальных заработков.

Позицию МВД поддержал представитель НИИ при Генпрокуратуре Максим Маматов. Он обратил внимание на то, что после введения обязательного комплексного экзамена для мигрантов, количество совершаемых ими административных правонарушений не только не снизилось, а, наоборот, выросло на 21 процент.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Иностранцы в России Пандемия коронавируса COVID-19

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