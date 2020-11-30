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30.11.2020 00:10
Рубрика: Спорт

Стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны

Текст: Артур Нанян

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис заявил, что домашняя арена "Наполи" будет переименована в честь скончавшегося легендарного экс-футболиста клуба Диего Марадоны.

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Опубликовано последнее прижизненное видео Марадоны

"Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: стадион "Диего Армандо Марадона", - сообщил Де Маджистрис.

К слову, на матч девятого тура чемпионата Италии против "Ромы" игроки "Наполи" вышли в форме в стиле сборной Аргентины в честь Марадоны. Диего Армандо выступал за неаполитанцев с 1984 по 1991 год. В составе итальянского клуба он дважды становился чемпионом страны, завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Спорт Футбол Вокруг футбола Умер Диего Марадона

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