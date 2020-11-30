Стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис заявил, что домашняя арена "Наполи" будет переименована в честь скончавшегося легендарного экс-футболиста клуба Диего Марадоны.

"Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: стадион "Диего Армандо Марадона", - сообщил Де Маджистрис.

К слову, на матч девятого тура чемпионата Италии против "Ромы" игроки "Наполи" вышли в форме в стиле сборной Аргентины в честь Марадоны. Диего Армандо выступал за неаполитанцев с 1984 по 1991 год. В составе итальянского клуба он дважды становился чемпионом страны, завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка УЕФА.