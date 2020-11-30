Стало известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy S21

В интернете появился видеоролик, в котором в подробностях показан новый флагман от Samsung - Galaxy S21. Автор - южнокорейский инсайдер Керо Ким.

По его данным, компания выпустит новый гаджет в пяти разных цветах.

Известно, что смартфон получит безрамочный 6,1-6,7-дюймовый дисплей с круглым вырезом под фронтальную камеру, порт USB-C и тройную систему камер. Galaxy S21 будет работать на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 875 (Exynos 1080).

Устройство выйдет с поддержкой 5G.

Объем оперативной памяти нового смартфона составит 8-16 Гб, постоянной - 128-1024 Гб. Разрешение основной камеры составит 64 или 108 Мп.

Ожидаемая цена базовой модели - 999 долларов.

Презентация Galaxy S21 назначена на 14 января будущего года, а в продажу он поступит спустя две недели.