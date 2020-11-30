Стало известно, каким станет iPhone 2021 года. Главная особенность

Одной из главных фишек iPhone следующего поколения, который Apple выпустит в 2021 году, станет необычная перископическая камера, разработанная в сотрудничестве с Samsung, пишет DigiTimes.

Использование оптической системы в виде перископа позволяет увеличить фокусное расстояние объектива, для того чтобы обеспечить большее увеличение объекта. Подобная технология уже используется в топовых смартфонах Samsung, Huawei и Oppo.

В настоящее время смартфоны от Apple обеспечивают двукратное оптическое увеличение за счет использования двух раздельных камер. Сотрудничество с Samsung позволит использовать патентованные технологии южнокорейского гиганта.

Отметим, что эта информация пока еще не подтверждена официально.